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В Ростове с 19 июля запустили новый автобусный маршрут № 84

В Ростове с 19 июля запустили новый автобусный маршрут № 84
В Ростове-на-Дону запустили новый автобусный маршрут № 84 ЖК «Вересаево» – Главный автовокзал. Транспорт большой вместимости вышел на линию 19 июля. Об этом сообщает Ростовский городской транспорт.

Автобус будет курсировать от улицы Щаденко, затем по улицам Щедрина, Вересаева, по проспекту 40-летия Победы, затем по улицам Сарьяна, 35-я Линия, Комсомольской, до площадей Свободы и К. Маркса, затем проследует до улиц 1-й Майской, Верхненольной, Советской, проспекту Театральному, улице Красноармейской, площади Привокзальной до Главного автовокзала.

Далее общественный транспорт проследует по площади Привокзальной, улице Красноармейской, проспекту Театральному, улице Советской до площади Карла Маркса, затем по улицам 19-я Линия, Мясникова, Сарьяна, по проспекту 40-летия Победы. Затем автобус развернется в районе проспекта 40-летия Победы, поедет до Щаденко через Вересаева и Сурикова.

Всего на линию вышли шесть единиц транспорта с интервалом между другими автобусами в 15 минут.
Фото: Ростовский городской транспорт.
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