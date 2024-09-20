В Ростове с 21 сентября изменят схему движения автобуса № 67

Фото: Активный ростовчанин

В Ростове-на-Дону с 21 сентября изменится маршрут автобуса № 67. Это решение было принято по итогам голосования на портале «Активный ростовчанин».Изменение маршрута позволит улучшить транспортную доступность жилого комплекса «Пятый элемент» и школы № 72. Кроме того, оно напрямую соединит улицы Солженицына, Ткачева и Жданова с Большой Садовой, площадью Карла Маркса и Сельмашем.Схема движения автобуса будет выглядеть следующим образом: микрорайон Левенцовский — улица Еременко — улица Зорге — проспект Стачки — проспект Сиверса — улица Большая Садовая — улица Советская — площадь Карла Маркса — улица 20-я Линия — проспект Шолохова — проспект Мира — улица Металлургическая — улица Образцовая — улица Веры Пановой — проспект Сельмаш — проспект Шолохова — улица 20-я Линия — площадь Карла Маркса — улица Советская — улица Большая Садовая — проспект Сиверса — проспект Стачки — улица Зорге — улица Еременко — проспект Солженицына — улица Ткачева — улица Жданова — улица Еременко — микрорайон Левенцовский.