В Ростове с 14 февраля изменится схема движения автобусов № 24

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В Ростове-на-Дону с 14 февраля поменяется схема движения автобусов № 24 (ТЦ «Мега» – ЖК «Красные Ворота»). Об этом сообщили в администрации города.Общественный транспорт поедет по улице Горсоветской и оттуда будет поворачивать на улицу Рябышева. После поедет по 38-й Линии, улице Черевичкина и проследует далее по маршруту.В обратном направлении автобусы будут двигаться по улице Черевичкина. С нее свернут на улицу 40-я Линия, оттуда – на улицу Буйнакскую. После будут ехать по улицам Школьной, Вяземцева и Горсоветской. Затем общественный транспорт последует по своему обычному маршруту.Неудобства связаны с прокладкой теплосетей к жилой многоэтажке № 77 на Горсоветской. Меры будут действовать до окончания работ.Напомним, что из-за этих работ с 14 февраля до 30 апреля движение ограничено на участке от улицы Горсоветской, 79А до улицы Рябышева.