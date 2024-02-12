В Ростове на Горсоветской на два месяца перекроют движение

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В Ростове-на-Дону перекроют движение транспорта на два месяца по улице Горсоветской. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничения будут действовать с 14 февраля по 30 апреля. Движение будет перекрыто от улицы Горсоветской, 79А до улицы Рябышева. На этот период на участке от улицы Рыльского до Рябышева с восточной стороны организуют одностороннее движение в южном направлении.Ограничения связаны с производством работ по прокладке инженерных коммуникаций.