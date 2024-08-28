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В Ростове с 1 сентября ограничат движение пешеходов по Островского

В Ростове с 1 сентября ограничат движение пешеходов по Островского
В Ростове с 1 сентября будет ограничено движение пешеходов по переулку Островского. Об этом предупредили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

В доме по адресу: Большая Садовая, 33/43 проведут ремонтные работы. По этой причине пешеходы не смогут пройти по переулку Островского в створе строения № 43 по западной стороне.

Ограничения перестанет действовать 20 декабря.

Напоминаем, что с 1 сентября по 3 октября будет закрыто движение транспорта на участке улицы Лелюшенко от улицы Думенко до дома № 1В.
Фото: ростов ру
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