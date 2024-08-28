В Ростове с 1 сентября ограничат движение пешеходов по Островского

Фото: ростов ру

В Ростове с 1 сентября будет ограничено движение пешеходов по переулку Островского. Об этом предупредили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.В доме по адресу: Большая Садовая, 33/43 проведут ремонтные работы. По этой причине пешеходы не смогут пройти по переулку Островского в створе строения № 43 по западной стороне.Ограничения перестанет действовать 20 декабря.Напоминаем, что с 1 сентября по 3 октября будет закрыто движение транспорта на участке улицы Лелюшенко от улицы Думенко до дома № 1В.