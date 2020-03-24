В Ростове 11 человек находятся в инфекционном модуле с подозрением на коронавирус



В Ростове-на-Дону каждый день увеличивается количество людей, находящихся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. В сравнении с предыдущим днём количество пациентов выросло на 147.



По состоянию на 12 часов 26 марта их число составляет 1207, включая 94 ребёнка. Из них 11 помещена в инфекционный модуль городской больницы № 1 имени Семашко. Ещё 16 изолированы в обсерватор Детской городской больницы № 2.



Напомним, 25 марта в Ростове-на-Дону подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у 29-летний туристки, приехавшей из Таиланда. Все её родственники помещены под карантин. Пассажиры самолёта, на котором девушка летела, прошли обследования.



Всего по Ростовской области число людей, находящихся под медицинским наблюдением, составляет 1781. В регионе введён режим повышенной готовности. Все учебные заведения перешли на дистанционное обучение.