В Ростове разыскивают пропавшую 86-летнюю женщину, нуждающуюся в медпомощи

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В Ростове-на-Дону без вести пропала 86-летняя женщина. Последний раз Веру Лысову видели 31 января на улице Лермонтовской.Более суток пенсионерка не появлялась дома и не связывалась с родными. Родственники пенсионерки забили тревогу. Когда самостоятельные поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию. Позже к ним присоединились волонтеры.Согласно ориентировкам, Вера Лысова худощавого телосложения и среднего роста (около 160 сантиметров). У пропавшей седые волосы и карие глаза. Одета была в желтую куртку, разноцветную юбку. Обута в сапоги.Отыскать бабушку необходимо как можно скорее, ей требуется медицинская помощь. Если вы видели похожую женщину, позвоните по номерам: 8-800-550-10-54 или 112.