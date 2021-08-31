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В Ростове разыскивают дезориентированную пенсионерку, пропавшую без вести

В Ростове разыскивают дезориентированную пенсионерку, пропавшую без вести
В Ростове без вести пропала 70-летняя женщина. О местонахождении Людмилы Козловой ничего неизвестно несколько дней.

Пенсионерка ушла из дома 30 августа. С тех пор она так и не вернулась. Родные пытались найти бабушку самостоятельно, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

У Людмилы короткие седые волосы, карие глаза, телосложение - среднее. Рост составляет 168 сантиметров. На шее у женщины есть цепочка с запиской, где указан адрес.

Если вы видели Людмилу Козлову или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

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