В Ростове пункты выдачи маркетплейсов закрываются из-за предновогоднего ажиотажа

Фото: Rostov.ru

В преддверии новогодних праздников люди массово скупают подарки на Новый год своим друзьям и близким. Многие решили не стоять очереди в магазинах и воспользоваться услугами известных маркетплейсов. Из-за большого спроса в пунктах выдачи начался настоящий ажиотаж. В Ростове сотрудники вынуждены временно закрывать пункты выдачи. Об этом порталу Rostov.ru сообщила местная жительница Алиса Степанова.Днем 28 декабря я пришла за своим заказом в пункт выдачи на улице Темерницкой, 65, - рассказала Rostov.ru ростовчанка Алиса Степанова.- Офис до потолка был заставлен коробками. Количество товаров было настолько большим, что сотрудникам пришлось просто закрыть пункт выдачи. Они повесили на входе табличку «Идет приемка товара». Свой заказ мне удалось забрать только через сутки.Девушка добавила, что ей крупно повезло. Тем, кто досиделся и ждет свой товар 31 декабря, вряд ли успеет получить его в этом году.Стоит отметить, что подобная история наблюдается и в других пунктах выдачи. Работники работают наизнос, принимая и оформляя товар. Но даже они не могут сказать точное время, когда клиенты смогут забрать свои заказы. Людям приходится по несколько раз приходить в офис и отстаивать большие очереди в надежде получить свои товары до 31 декабря.