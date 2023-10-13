Ростовчане пожаловались на воду с примесью земли

Фото: Соцсети.

Жители Ростова пожаловались в соцсетях на воду с примесью земли. Из кранов ростовчан, проживающих в Нахичевани, течет именно такая вода.Одна из горожанок опубликовала видео в ВКонтакте, на котором она показывает, как пытается вскипятить воду. По словам женщины, в чайнике виден земляной осадок. Она утверждает, что воду набрала из крана и ее употреблять в пищу просто небезопасно.Напомним, несколько лет назад ростовчане жаловались на воду с рыбным запахом.