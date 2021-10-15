В Ростове простились с пожарным, погибшим при тушении ресторана

На территории второй пожарно-спасательной части в Ростове-на-Дону простились с 33-летним старшим пожарным Александром Шевченко, погибшим при тушении ресторана «Балканы». Церемония прошла 17 октября, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Александр Шевченко трагически погиб при исполнении служебного долга – спасатель тушил огонь в заброшенном здании на улице Нижнебульварной, 14, и его придавило обрушившейся стеной. У сержанта внутренней службы остались жена и дочь. Его брат-близнец тоже работает в МЧС.За проявленное мужество Александра Шевченко представят к награде посмертно.