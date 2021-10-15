Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове простились с пожарным, погибшим при тушении ресторана

В Ростове простились с пожарным, погибшим при тушении ресторана
На территории второй пожарно-спасательной части в Ростове-на-Дону простились с 33-летним старшим пожарным Александром Шевченко, погибшим при тушении ресторана «Балканы». Церемония прошла 17 октября, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Александр Шевченко трагически погиб при исполнении служебного долга – спасатель тушил огонь в заброшенном здании на улице Нижнебульварной, 14, и его придавило обрушившейся стеной. У сержанта внутренней службы остались жена и дочь. Его брат-близнец тоже работает в МЧС.

За проявленное мужество Александра Шевченко представят к награде посмертно.

0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.