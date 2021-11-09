В Ростове прошли Димитриевские чтения, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I

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В Ростове-на-Дону 10 ноября прошло пленарное заседание регионального этапа XXVI Димитриевских чтений «К 350-летнию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Каждый год мероприятие собирает вместе общественность, церковь и власть. Традиционно на заседании были губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко и глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.- Тема, выбранная в этом году, - одна из самых сложных, - подчеркнул глава Донской митрополии. – Время правления Петра I для нашей страны является знаковым во всех отношениях. Это эпоха перелома этических, общественных и церковных форматов жизни.На заседании митрополит рассказал о важности воспитания молодого поколения. По его словам, главная проблема современности – навязывание молодежи чужого мнения, и решить эту проблему можно путем погружения в изучение российской истории.Во вступительной речи председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко отметил важность и актуальность темы, а также необходимость получения молодежью достоверной информации. Димитриевские чтения дают эту возможность.- Петр I привел страну к укреплению государственной власти, - отметил спикер донского парламента. - Именно петровскими преобразованиями были учреждены организации, помогавшие инвалидам, ветеранам военной службы. Преимущественно помощь оказывала именно церковь. Сейчас она не получает помощь от государства, что не совсем правильно. Решено проанализировать законодательство на всех уровнях для понимания верного способа соединения социального служения церковных организаций и господдержки.Также прошел конкурс среди жителей Таганрога на лучший туристический маршрут выходного дня «Наследие Петра Первого в истории Таганрога». Конкурс стал своего рода предложением профессиональных экскурсоводов и любителей стать проводниками в петровскую эпоху Таганрога, сделать путешествие как можно более увлекательным.Итоги проекта превзошли все ожидания, поэтому депутаты предложили Минэкономразвития Ростовской области сотрудничество в популяризации туристических маршрутов. Идею поддержали, и уже 19 ноября в Таганроге пройдет круглый стол с подведением итогов конкурса.Губернатор Ростовской области Василий Голубев также отметил значимость Димитриевских чтений. Мероприятие каждый год объединяет духовенство, власть, образование, культуру и религию. Ставшее традиционным собрание представителей этих структур позволяет укрепить и сохранить в России духовно-нравственные ценности, историческую память. Кроме того, так решаются современные наиболее актуальные вопросы.- Ростовская область может гордиться огромным наследием, оставленным Петром I, - подчеркнул Василий Голубев. - Множество поменявших судьбу тогда еще Российской империи событий проходили на донской земле. Речь идет о первом салюте в честь взятия Азова, о положившей начало Таганрогу Троицкой крепости и закладке камня в возведение черкасского храма.Глава региона подчеркнул, что в регионе до 2022 года запланировано свыше четырех сотен мероприятий, которые приурочены к 350-летию со дня рождения Петра I. В их числе - фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова», научно-практическая конференция «Петровская ассамблея в Троицке на Таган-Роге», фестиваль фейерверков «Первый салют Петра I». Заповедные музеи Азова и Таганрога проведут тематические выставки.Отметим, что масштабный духовно-образовательный форум Димитриевские чтения проходит ежегодно с 1996 года. Так отдается дань памяти Святителю Димитрию Ростовскому, чье имя носит столица Дона.