Прокуратура организовала проверку по факту пожара на рынке «Классик»

Прокуратура Ростовской области проводит проверку в связи с крупным пожаром на рынке «Классик» в Аксайском районе. Будут приняты соответствующие меры в случае, если надзорное ведомство выявит нарушение закона.Магазин пиротехники загорелся на рынке «Классик» рано утром 6 декабря. Из-за сильного ветра огонь быстро охватил площадь 4 тысячи квадратных метров. Горят десятки торговых павильонов. Пожару присвоен самый высокий, четвертый, ранг.Торговцы отчаянно пытаются спасти товар. В панике они выносят его на улицу и организовывают подъезд транспорта, несмотря на предупреждения спасателей о том, что в любой момент газовые баллоны, которыми отапливались ларьки, могут начать взрываться. Каждый из них потерпел многомиллионные убытки.