ФК «Ростов» оштрафовали за оскорбления болельщиков в адрес футболистов «Зенита»

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), состоявшемся по итогам 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), был вынесен штраф в отношении футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

Во время матча болельщики «Ростова» оскорбляли футболистов «Зенита». В связи с этим клуб был оштрафован на 10 тысяч рублей.

В КДК РФС заявили: «В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафовать ФК «Ростов» на 10 000 рублей».

В последнем матче РПЛ «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счётом 0:1 и стал чемпионом страны.
Фото: ФК Ростов
