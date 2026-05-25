Почти тысячу тонн молотого мрамора продают с молотка за 4 миллиона рублей на Дону

На аукционе в Ростовской области представлен уникальный лот. Почти тысячу тонн молотого мрамора выставили на торги за 4 миллиона рублей. Объявление о торгах размещено на электронной площадке "ГИС Торги".Продаются два вида микронизированного карбоната кальция (мраморной крошки), общий вес которых составляет более 950 тонн. Первая партия, насчитывающая свыше 926 тонн, обработана водозащитным составом, что делает её пригодной для использования в условиях повышенной влажности. Вторая, меньшая, партия весом около 28 тонн, не проходила термическую обработку жирными кислотами.Согласно информации продавца, товар реализуется как "годные остатки товаров, задержанных таможенным органом". Покупатель получит мраморную крошку навалом, без сортировки и с условием наличия примесей. Причина такого состояния – отсутствие сопроводительной документации.Местонахождение лота – порт "Голубая Волна" в городе Азове. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июня, а сам аукцион состоится 22 июня.