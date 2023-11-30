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Пожар на рынке «Темерник» тушат более 60 пожарных. В ликвидации пожара участвуют около 20 единиц техники. Информацию об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Огонь в торговых павильонах вспыхнул 30 ноября примерно в 20:30. За час он охватил около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг опасности.Ростовчане сообщают, что на происшествие продолжают прибывать спасатели. На участке возник затор. Автоцистернами было перекрыто движение транспорта.