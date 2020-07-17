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В Ростове продолжится суд над бывшим начальником донского ГУФСИН

В Ростове продолжится суд над бывшим начальником донского ГУФСИН
В Ростове-на-Дону 21 июля продолжат рассматривать дело бывшего начальника донского ГУФСИН. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации портала, Муслим Даххаев обвиняется по статьям «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

- 17 июля судья Ростовского областного суда объявил перерыв, - приводит DonDay.ru слова источника. - Слушание проходит за закрытыми дверьми.

Напомним, Муслима Даххаева задержали 13 ноября. Он обвиняется в разглашении государственной тайны, присвоении или растрате, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме него, были арестованы ещё ряд работников ГУФСИН. По имеющимся данным, следствие полагает, что Даххаев и его подчиненные предоставляли криминальным лицам информацию о двух агентах, работающих в колонии.

Добавим, что предшественник Даххаева - генерал-лейтенант Сергей Смирнов - также был задержан. Он скончался 8 июня 2018 года в 20-й городской больнице. Ранее был арестован его заместитель Сергей Ральников. Сотрудник ФСИН обвинялся в получении взятки в размере 12 миллионов рублей. В настоящее время расследование завершено. Ральников ожидает суда.

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