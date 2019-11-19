Начальник донского управления ФСИН пытался изменить меру пресечения на домашний арест





Арестованный начальник ГУФСИН Ростовской области пытался изменить меру пресечения. Муслим Даххаев подавал ходатайство в суд об освобождении его под домашний арест.



Заявление Ростовский областной суд рассмотрел 20 ноября.

- Решение Ленинского районного суда Ростова оставлено без изменений, - сообщили в суде.



Руководитель управления службы исполнения наказаний останется в СИЗО.



Напомним, Муслима Даххаева задержали 13 ноября. Он обвиняется в разглашении государственной тайны, присвоении или растрате, а также в получении взятки группой лиц. Кроме него, был арестован ещё ряд работников ГУФСИН. По имеющимся данным, следствие полагает, что Даххаев и его подчиненные предоставляли криминальным лицам информацию о двух агентах, работающих в колонии.



Добавим, что предшественник Даххаева - генерал-лейтенант Сергей Смирнов - также был задержан. Он скончался 8 июня 2018 года в 20-й городской больнице. Ранее был арестован его заместитель Сергей Ральников. Сотрудник ФСИН обвинялся в получении взятки в размере 12 миллионов рублей. В настоящее время расследование завершено. Ральников ожидает суда.