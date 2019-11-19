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Начальник донского управления ФСИН пытался изменить меру пресечения на домашний арест

Начальник донского управления ФСИН пытался изменить меру пресечения на домашний арест

Арестованный начальник ГУФСИН Ростовской области пытался изменить меру пресечения. Муслим Даххаев подавал ходатайство в суд об освобождении его под домашний арест.

Заявление Ростовский областной суд рассмотрел 20 ноября.
- Решение Ленинского районного суда Ростова оставлено без изменений, - сообщили в суде.

Руководитель управления службы исполнения наказаний останется в СИЗО.

Напомним, Муслима Даххаева задержали 13 ноября. Он обвиняется в разглашении государственной тайны, присвоении или растрате, а также в получении взятки группой лиц. Кроме него, был арестован ещё ряд работников ГУФСИН. По имеющимся данным, следствие полагает, что Даххаев и его подчиненные предоставляли криминальным лицам информацию о двух агентах, работающих в колонии.

Добавим, что предшественник Даххаева - генерал-лейтенант Сергей Смирнов - также был задержан. Он скончался 8 июня 2018 года в 20-й городской больнице. Ранее был арестован его заместитель Сергей Ральников. Сотрудник ФСИН обвинялся в получении взятки в размере 12 миллионов рублей. В настоящее время расследование завершено. Ральников ожидает суда.

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