В Ростове арестовали шесть сотрудников главного управления ФСИН



Шесть сотрудников донского главка ФСИН арестованы. Руководитель ведомства генерал-лейтенант Муслим Даххаев и его подчиненные обвиняются в присвоении и растрате средств.



Утром 13 ноября работников аппарата службы исполнения наказаний прямо с рабочих мест доставили в управление ФСБ на Большой Садовой, сообщает DonDay.ru. В ближайшие 72 часа следователь должен обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения. Их могут оставить в СИЗО либо отпустить под домашний арест.



Как стало известно ранее, в этот же день задержали начальника ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, а также старшего оперуполномоченного отдела противодействия коррупции ГУФСИН Валерию Ляшенко. По предварительным данным, их задержали по коррупционным статьям.