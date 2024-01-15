Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове потеплеет до +6 градусов

В Ростове потеплеет до +6 градусов
В Ростове-на-Дону на ближайшей неделе ожидается потепление. Прогноз погоды с 15 по 19 января подготовили специалисты Росгидрометцентра.

В понедельник, 15 января, в течение дня будет идти снег, переходящий в дождь. Столбик термометра покажет +2 градуса. Осадки продолжатся и на следующий день. При этом воздух прогреется до +6, а к ночи остынет до -3.

В среду, 17 января, ожидается самый солнечный день на этой неделе. Однако на температуре воздуха это не отразится. На улице будет около -1 днем и до -9 — ночью. В четверг небо снова затянет облаками. В течение суток сохранится температура в районе 0…+1.

Завершится рабочая неделя дождем. В пятницу, 19 января, столбик термометра покажет около +4 днем и до -1 — ночью.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.