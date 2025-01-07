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В Ростове потеплеет до +10 градусов перед выходными

В Ростове потеплеет до +10 градусов перед выходными
В Ростове ближе к выходным произойдет потепление. Прогнозом погоды поделились специалисты Гидрометцентра.

Во вторник, 7 января, в городе ожидается выпадение мокрого снега. В дневное время температура воздуха составит +6 градусов, а к вечеру опустится до 0 градусов.

В среду, 8 января, погода будет облачной, без осадков. Днем температура поднимется до +7 градусов, а ночью опустится до 0 градусов.

В четверг и пятницу, 9 и 10 января, температура воздуха составит +10 градусов. Ночью она опустится до +5 градусов. В эти дни также будет облачно, без осадков.

На протяжении всей недели скорость ветра не будет превышать 6 м/с.
Фото: РостовРу
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