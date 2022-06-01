В Ростове после строительства ЖК на Жмайлова дорога превратилась в полигон

Фото: соцсети.

В Ростове на Западном одна из улиц превратилась в настоящий полигон после строительства жилого комплекса. Об огромных ямах на дороге местные жители рассказали в социальных сетях.Речь идет об улице Жмайлова. Недавно на месте дома № 4е появился новый жилой комплекс. Во время строительных работ разворотили асфальт. Сначала горожане мирились с ямами - все-таки идет стройка. Однако ЖК построен, а проезжая часть так и осталась перерытой.- Дорога, как после бомбежки, а делать никто не собирается, - негодуют ростовчане.Работы завершились еще в 2015 году. ЖК сдан, и владельцы вовсю продают квартиры, многие - уже с ремонтом. За все эти годы застройщик так и не удосужился восстановить разрушенный асфальт.