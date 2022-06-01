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В Ростове после строительства ЖК на Жмайлова дорога превратилась в полигон

В Ростове после строительства ЖК на Жмайлова дорога превратилась в полигон
В Ростове на Западном одна из улиц превратилась в настоящий полигон после строительства жилого комплекса. Об огромных ямах на дороге местные жители рассказали в социальных сетях.

Речь идет об улице Жмайлова. Недавно на месте дома № 4е появился новый жилой комплекс. Во время строительных работ разворотили асфальт. Сначала горожане мирились с ямами - все-таки идет стройка. Однако ЖК построен, а проезжая часть так и осталась перерытой.

- Дорога, как после бомбежки, а делать никто не собирается, - негодуют ростовчане.

Работы завершились еще в 2015 году. ЖК сдан, и владельцы вовсю продают квартиры, многие - уже с ремонтом. За все эти годы застройщик так и не удосужился восстановить разрушенный асфальт.
Фото: соцсети.
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