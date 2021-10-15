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Езда по дороге на улице Ташкентской в Ростове превратилась в ралли

Езда по дороге на улице Ташкентской в Ростове превратилась в ралли
В Ростове-на-Дону езда по улице Ташкентской превратилась в настоящее ралли. Автомобилисты сняли на видео плохое качество покрытия на одной из популярных транспортных магистралей города.

В социальной сети появилась видеозапись, на которой видно дорогу, полностью покрытую ямами. Водитель за рулем своего авто показывает, как ему тяжело ехать по выбоинам.


- В деревнях лучше дороги, чем в Ростове, - жалуется водитель. - Это какой-то кошмар!

Качество дорожного покрытия, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Судя по количеству дыр и тому, как автомобилисты их объезжают, дорога напоминает трассу для ралли. Другие в комментариях к посту сравнили дорогу со старой стиральной доской.

Только вот эта проезжая часть не предназначена для экстремального хобби и автогонок на специальных автомобилях. Здесь ездят машины с детьми и пожилыми людьми в салоне. Остается надеяться на то, что дорожные службы все-таки обратят внимание на проблему и займутся ремонтом дорог.
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