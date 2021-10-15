Езда по дороге на улице Ташкентской в Ростове превратилась в ралли

В Ростове-на-Дону езда по улице Ташкентской превратилась в настоящее ралли. Автомобилисты сняли на видео плохое качество покрытия на одной из популярных транспортных магистралей города.В социальной сети появилась видеозапись, на которой видно дорогу, полностью покрытую ямами. Водитель за рулем своего авто показывает, как ему тяжело ехать по выбоинам.- В деревнях лучше дороги, чем в Ростове, - жалуется водитель. - Это какой-то кошмар!Качество дорожного покрытия, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Судя по количеству дыр и тому, как автомобилисты их объезжают, дорога напоминает трассу для ралли. Другие в комментариях к посту сравнили дорогу со старой стиральной доской.Только вот эта проезжая часть не предназначена для экстремального хобби и автогонок на специальных автомобилях. Здесь ездят машины с детьми и пожилыми людьми в салоне. Остается надеяться на то, что дорожные службы все-таки обратят внимание на проблему и займутся ремонтом дорог.