После ремонта дорога к Кумженской роще из Ростова снова усеяна ямами
В Ростове из-за ям на дороге к Кумженской роще ежедневно образуются гигантские пробки. О дорожных проблемах на улице Нозадзе (подъем от Кумженки к Всесоюзной) местные жители рассказали 17 октября в социальных сетях.
Единственная дорога, связывающая донскую столицу с хутором Рогожкино Азовского района, снова превратилась в полигон. В августе Rostov.ru рассказывал, что местные жители взяли ситуацию в собственные руки, устав ждать действий от дорожников. Своими силами несколько мужчин пригнали машину с асфальтной крошкой и засыпали ямы.
Такого ремонта хватило на пару недель. Затем ямы стали постепенно проявляться и возвращаться к своим прежним размерам. Из-за этого автомобилисты вынуждены съезжать на «встречку», опасаясь оставить подвеску в одной из ям. Перед этим участком водители притормаживают, поэтому зачастую там образуются гигантские пробки. Иногда они растягиваются более чем на 10 километров - от хутора Городища Азовского района.
Очевидно, что знаменитый ямочный ремонт, который планировали завершить по всему Ростову к сентябрю, так и не добрался к многострадальной улице Нозадзе. Местные жители отчаялись надеяться на помощь администрации. Ремонт своими силами оказался совсем краткосрочным. Сколько еще им придется ждать дорожную технику и специалистов, которые хотя бы залатают ямы, неизвестно.