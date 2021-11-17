Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове составляет 45%

Фото: Алексей Бойко

Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону в ноябре 2021 года составил 45%. Такие данные приводит donday.ru со ссылкой на Департамент транспорта. Городу не хватает больше тысячи шоферов.Именно поэтому средний выпуск транспортных средств в утренние часы (на 9:00) по всем маршрутам составляет всего 75%, а в ночное время – 51%.Ростовчане действительно заметили увеличение загруженности общественного транспорта. Однако в дептрансе уверяют, что из-за нехватки кадров нарастить выпуск подвижного состава и приступить к двухсменному графику движения, когда автобусы ходят до полуночи, невозможно. С масштабными проверками соблюдения санитарных норм и масочного режима, после которых была приостановлена работа более двухсот автобусов, возникновение проблемы не связывают.