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Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове составляет 45%

Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове составляет 45%
Дефицит водителей общественного транспорта в Ростове-на-Дону в ноябре 2021 года составил 45%. Такие данные приводит donday.ru со ссылкой на Департамент транспорта. Городу не хватает больше тысячи шоферов.

Именно поэтому средний выпуск транспортных средств в утренние часы (на 9:00) по всем маршрутам составляет всего 75%, а в ночное время – 51%.

Ростовчане действительно заметили увеличение загруженности общественного транспорта. Однако в дептрансе уверяют, что из-за нехватки кадров нарастить выпуск подвижного состава и приступить к двухсменному графику движения, когда автобусы ходят до полуночи, невозможно. С масштабными проверками соблюдения санитарных норм и масочного режима, после которых была приостановлена работа более двухсот автобусов, возникновение проблемы не связывают.
Фото: Алексей Бойко
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