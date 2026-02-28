Ростовчане продолжают жаловаться на работу общественного транспорта

Фото: Дондей

Жители Ростова-на-Дону продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Напомним, что с 25 декабря 2025 года цена одной поездки при оплате наличными составляет 48 рублей, тогда как раньше она была 39 рублей.Спустя два месяца после повышения стоимости проезда в автобусах ситуация не изменилась в лучшую сторону. Среди жителей был проведен опрос. 56% участников опроса полагают, что автобусов по-прежнему недостаточно. Вечером салоны общественного транспорта переполнены. 12% респондентов убеждены, что ситуация ухудшилась. Лишь 3% отметили незначительные положительные изменения. Оставшиеся 29% владеют личным транспортом.Отметим, что в дептрансе, наоборот, заметили положительную динамику после повышения тарифа.