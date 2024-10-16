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В Ростове после давки в школе №75 проверят остальные учебные заведения

В Ростове после давки в школе №75 проверят остальные учебные заведения
В Ростове-на-Дону после инцидента в школе № 75 в микрорайоне Суворовском проверят остальные учебные заведения. Об этом 16 октября сообщил в своих соцсетях Алексей Логвиненко.

Инцидент произошел в самой большой школе города на Измайловском бульваре, 4. Жители сообщили, что после уроков дети толпой ринулись в гардероб. Спустя пару минут очередь превратилась в настоящее столпотворение. Дети толкались между собой, образовалась давка.

Для жителей города это стало настоящим шоком. После случившегося в учебном учреждении провели проверку. В результате давки никто из детей не пострадал. Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности.

Глава администрации Ростова поручил провести подобные проверки во всех школах города.
Фото: Яндекс карты
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