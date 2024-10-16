Прокуратура заинтересовалась инцидентом с давкой в школе №75 Ростова

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Прокуратура Ростовской области организовала проверку после информации о давке в школе № 75 Ростова. Сотрудники надзорного ведомства примут меры, если обнаружат нарушения законодательства.Инцидент в крупнейшем образовательном учреждении города произошел 15 октября. По словам жителей микрорайона Суворовского, после уроков дети ринулись толпой забирать верхнюю одежду. Десятки детей пытались пробиться в гардероб, толкая друг друга. После этого поднялась паника. Педагоги сумели успокоить детей.Отметим, что школа № 75 — самая крупная в Ростове. В учреждении обучаются порядка шести тысяч детей. В 2024 году в микрорайоне проходит строительство еще трех школ.