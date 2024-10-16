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В Ростове дети устроили давку у гардероба в школе № 75

В Ростове дети устроили давку у гардероба в школе № 75
В Ростове-на-Дону дети устроили давку у гардероба в школе № 75 на Измайловском бульваре. Инцидент произошел 15 октября в микрорайоне Суворовском.

По словам горожан, после окончания занятий ученики ринулись толпой забирать верхнюю одежду. У дверей образовалось столпотворение. Десятки детей пытались пробиться в гардероб, толкая друг друга. Вскоре началась паника.

Педагогам удалось успокоить школьников и отвести их в стороны. После этого детей стали запускать за куртками группами.

Глава администрации города прокомментировал произошедшее. Алексей Логвиненко поручил разобраться в ситуации и принять меры по предотвращению подобных случаев.

Отметим, что школа № 75 — самая крупная в Ростове. В учреждении обучаются порядка шести тысяч детей.
Фото: Социальные сети
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