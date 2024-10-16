Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Названы причины массовой давки учащихся школы №75 в Ростове

Названы причины массовой давки учащихся школы №75 в Ростове
В Ростове-на-Дону проверили школу № 75, где 15 октября произошла давка учеников. Выездная комиссия от администрации города изучила камеры видеонаблюдения, а также осмотрела пути подхода к гардеробу.

Причиной инцидента назвали нарушение правил внутреннего распорядка школы. Руководство учреждения не организовало дежурство и не проследило за передвижением учащихся по утвержденным схемам. Это привело к столпотворению учащихся.

- Руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности, заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Чтобы избежать подобных ситуаций, принято решение разделить потоки учащихся на выход и вход. Также будет увеличено число дежурных учителей и определены дополнительные места для хранения одежды на втором и третьем этажах здания.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.