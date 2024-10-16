Названы причины массовой давки учащихся школы №75 в Ростове

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В Ростове-на-Дону проверили школу № 75, где 15 октября произошла давка учеников. Выездная комиссия от администрации города изучила камеры видеонаблюдения, а также осмотрела пути подхода к гардеробу.Причиной инцидента назвали нарушение правил внутреннего распорядка школы. Руководство учреждения не организовало дежурство и не проследило за передвижением учащихся по утвержденным схемам. Это привело к столпотворению учащихся.- Руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности, заявил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Чтобы избежать подобных ситуаций, принято решение разделить потоки учащихся на выход и вход. Также будет увеличено число дежурных учителей и определены дополнительные места для хранения одежды на втором и третьем этажах здания.