В Ростове поймали вандала, разбившего стекло на остановке возле Главного автовокзала

В Ростове поймали вандала, который разбил стекло на остановке возле Главного автовокзала. Происшествие произошло 13 июня.Утром компания приятелей сидела на остановке возле автовокзала. В какой-то момент один из парней достал телефон и начал снимать своего друга. Тот, сделав несколько шагов назад, разогнался и прыгнул на стеклянную часть остановки. От удара стекло разлетелось на маленькие кусочки. После этого автор бесшабашного поступка и, видимо, без единой царапины, триумфальной походкой идёт мимо камеры, демонстрирую свою «силу».Вопиющий случай вандализма молниеносно разлетелся по ростовским соцсетям. Не остался он незамеченным и для сотрудников полиции. Спустя три дня после инцидента дебошира задержали.Полицейским он рассказал, что стекло разбил из-за ссоры с девушкой. Хотя, судя по видео, не видно, чтобы молодой человек был чем-то огорчен. Его явно забавляло происходящее.- Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - сообщает УТ МВД по СКФО.Если вину подозреваемого получится доказать, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее вандал был судим за кражу.