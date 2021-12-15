В Ростове появится новый автобусный маршрут до гребного канала
В Ростове запустят новый автобусный маршрут - № 37. Общественный транспорт начнет движение от ГПЗ-10 и направится к гребному каналу, сообщили в департаменте транспорта. Первые рейсы запустят 20 декабря.
Маршрут пройдет через левобережную промзону. Жители города смогут добираться с Западного микрорайона до стадиона «Ростов Арена», ЖК «Екатерининский», а также ТРЦ «Мегамаг».
Также на гребной канал «Дон» заявлены автобус № 75, прекративший работу в середине лета, и троллейбус № 7.