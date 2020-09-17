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В Ростове у центрального входа в парк Горького открыли пешеходный переход

В Ростове у центрального входа в парк Горького открыли пешеходный переход
В центре Ростова появился новый пешеходный переход. Об этом 19 сентября в соцсетях рассказали жители города.

На дороге у центрального входа в парк Горького к Соборному переулку установили светофор и нанесли разметку. Такое решение горожане приняли сами, проголосовав за инициативу от администрации на сервисе «Активный ростовчанин». Как рассказали очевидцы, новый светофор работает по кнопке.

Так, переход входит в структуру системы «зеленой волны».

- Это позволит пешеходной зоне Пушкинская - парк Горького - Соборный - набережная стать непрерывной, и в то же время появление лишнего светофора не создаст неудобств для водителей, - рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

«Зебру» открыли ко Дню города.

По данным портала госзакупок, на выполнение работ потратили более двух миллионов рублей из бюджета Ростова.

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