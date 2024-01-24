В Батайске похоронили двух бойцов, погибших в ходе спецоперации

Фото: Батайское время.

В Батайске проводили в последний путь двух бойцов, погибших в СВО. Вадима Мозгового и Юрия Лапшина похоронили 24 января.Вадиму было 26 лет. Его мобилизовали в сентябре 2022 года. Спустя полгода парень числился без вести пропавшим. В начале января 2024-го его тело обнаружили под Марьинкой, где велись бои. После экспертизы ДНК удалось установить личность бойца.Юрий Лапшин — 45-летний мужчина из Батайска. Он тоже погиб, выполняя боевую задачу. О личности горожанина мало что известно.Церемония прощания с Вадимом Мозговым и Юрием Лапшиным состоялась 24 января на территории Свято-Троицкого храма.Отпевание состоялось на территории Свято-Троицкого храма на улице 50 лет Октября. Родные, близкие и неравнодушные люди проводили бойцов в последний путь. После панихиды тела Юрия и Вадима отвезли на кладбище Красный Сад, где их похоронили со всеми воинскими почестями.