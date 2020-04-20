В Ростове под наблюдением медиков из-за коронавируса находятся 68 детей
Стало известно, сколько детей находятся в Ростове под наблюдением медиков из-за пандемии коронавируса. О цифрах сообщили в городской администрации.
По состоянию на утро 22 апреля медики следят за состоянием здоровья 472 человек, из них 68 — дети. В Ростове-на-Дону зафиксировано 114 случаев заболевания COVID-19. В обсерваторе находятся 25 человек.
Всего по области заражённых насчитывается 398. В тяжёлом состоянии находятся трое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 18 пациентов, включая 11 ростовчан.