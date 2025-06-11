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Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам в преддверии Дня России

Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам в преддверии Дня России
В преддверии Дня России в администрации Ростова-на-Дону прошла уже традиционная церемония вручения паспортов юным жителям города. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!».

Паспорта и экземпляры Конституции РФ получили 14 юных ростовчан, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте и культурной деятельности. Документы ребятам вручили глава города Александр Скрябин и замначальника полиции по Ростову-на-Дону, полковник Роман Чепелюк.

- Уверен, вы понимаете: быть обладателем российского паспорта – не только большая честь, но и большая ответственность, - отметил Александр Скрябин. - Если большинство наших юных граждан будут такими же активными, как вы, наша страна и наш город будут в надежных руках.


Глава города поблагодарил родителей ребят за правильные ценности и устремления их детей.

В завершение торжественной церемонии творческие коллективы Ростова выступили с патриотическими номерами.
Фото: администрация Ростова.
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