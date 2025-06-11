Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам в преддверии Дня России
В преддверии Дня России в администрации Ростова-на-Дону прошла уже традиционная церемония вручения паспортов юным жителям города. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!».
Паспорта и экземпляры Конституции РФ получили 14 юных ростовчан, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте и культурной деятельности. Документы ребятам вручили глава города Александр Скрябин и замначальника полиции по Ростову-на-Дону, полковник Роман Чепелюк.
Глава города поблагодарил родителей ребят за правильные ценности и устремления их детей.
В завершение торжественной церемонии творческие коллективы Ростова выступили с патриотическими номерами.