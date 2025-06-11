Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам в преддверии Дня России

- Уверен, вы понимаете: быть обладателем российского паспорта – не только большая честь, но и большая ответственность, - отметил Александр Скрябин. - Если большинство наших юных граждан будут такими же активными, как вы, наша страна и наш город будут в надежных руках.

Фото: администрация Ростова.

В преддверии Дня России в администрации Ростова-на-Дону прошла уже традиционная церемония вручения паспортов юным жителям города. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России!».Паспорта и экземпляры Конституции РФ получили 14 юных ростовчан, которые достигли высоких результатов в учебе, спорте и культурной деятельности. Документы ребятам вручили глава города Александр Скрябин и замначальника полиции по Ростову-на-Дону, полковник Роман Чепелюк.Глава города поблагодарил родителей ребят за правильные ценности и устремления их детей.В завершение торжественной церемонии творческие коллективы Ростова выступили с патриотическими номерами.