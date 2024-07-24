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В Ростове пять садовых товариществ остались без электричества из-за аварии

В Ростове пять садовых товариществ остались без электричества из-за аварии
В Ростове-на-Дону сразу пять садовых товариществ оказались обесточены. С проблемами 24 июля столкнулись жители Железнодорожного района города.

Около 09:30 без электричества остались СНТ «Донстрой», «Рыбник», «Афганец-2», «Бытовик», «Кумженское». Также свет частично пропал на улице Всесоюзной и проспекте Стачки.

Бригады рабочих уже приступили к ремонтным работам. По информации «Донэнерго», ориентировочно электричество будет восстановлено до 12:30.
Фото: Ростов.ру
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