В Ростове пять садовых товариществ остались без электричества из-за аварии
В Ростове-на-Дону сразу пять садовых товариществ оказались обесточены. С проблемами 24 июля столкнулись жители Железнодорожного района города.
Около 09:30 без электричества остались СНТ «Донстрой», «Рыбник», «Афганец-2», «Бытовик», «Кумженское». Также свет частично пропал на улице Всесоюзной и проспекте Стачки.
Бригады рабочих уже приступили к ремонтным работам. По информации «Донэнерго», ориентировочно электричество будет восстановлено до 12:30.