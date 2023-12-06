Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове девять СНТ оказались обесточены из-за аварии

В Ростове девять СНТ оказались обесточены из-за аварии
В Ростове-на-Дону оказались частично обесточены девять садовых и дачных товариществ. Тысячи людей были отрезаны от коммуникации вечером 6 декабря.

Электричество погасло около 17:00 в ДНТ «Мичуринец», СНТ «Красный Аксай», ДНТ «Дружба», СТ «РСМ-Товарищ», СТ «Жемчужина», СТ «Северная Ривьера», СНТ «Росинка», СНТ «Париж», СТ «Виноградарь».

Также без света остались жители улиц Орской, 2-й Каскадной, Металлургической. С аналогичными проблемами столкнулись горожане в поселках Камышеваха и Орджоникидзе.

Ростовчане уже несколько часов ждут, когда рабочие устранят поломку. В «Донэнерго» сообщили, что электричество ориентировочно будет восстановлено до 22:00.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.