В Ростове девять СНТ оказались обесточены из-за аварии

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону оказались частично обесточены девять садовых и дачных товариществ. Тысячи людей были отрезаны от коммуникации вечером 6 декабря.Электричество погасло около 17:00 в ДНТ «Мичуринец», СНТ «Красный Аксай», ДНТ «Дружба», СТ «РСМ-Товарищ», СТ «Жемчужина», СТ «Северная Ривьера», СНТ «Росинка», СНТ «Париж», СТ «Виноградарь».Также без света остались жители улиц Орской, 2-й Каскадной, Металлургической. С аналогичными проблемами столкнулись горожане в поселках Камышеваха и Орджоникидзе.Ростовчане уже несколько часов ждут, когда рабочие устранят поломку. В «Донэнерго» сообщили, что электричество ориентировочно будет восстановлено до 22:00.