В Ростове перед судом предстанет девушка, насмерть зарезавшая знакомую

В Ростове перед судом предстанет Виолетта Звягинцева. Предполагается, что она насмерть зарезала свою знакомую. Об этом 12 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов.По данным следствия, в июне этого года девушки вместе находились в квартире. Звягинцева была под действием спиртного. В ходе встречи между ними возникла ссоры. В порыве ярости предполагаемая преступница схватила нож и нанесла своей спутнице семь ударов в область предплечья и в живот. В результате потерпевшая скончалась.По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы были переданы в суд. Первое заседание прошло 12 августа. Сейчас девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на полгода.