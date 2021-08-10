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В Ростове перед судом предстанет девушка, насмерть зарезавшая знакомую

В Ростове перед судом предстанет девушка, насмерть зарезавшая знакомую

В Ростове перед судом предстанет Виолетта Звягинцева. Предполагается, что она насмерть зарезала свою знакомую. Об этом 12 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов.

По данным следствия, в июне этого года девушки вместе находились в квартире. Звягинцева была под действием спиртного. В ходе встречи между ними возникла ссоры. В порыве ярости предполагаемая преступница схватила нож и нанесла своей спутнице семь ударов в область предплечья и в живот. В результате потерпевшая скончалась.

По факту случившегося завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Материалы были переданы в суд. Первое заседание прошло 12 августа. Сейчас девушке избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на полгода.

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