В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 7 марта

В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 7 марта. Сообщение от РСЧС пришло около 6:00.

Беспилотная опасность в донском регионе была введена вечером 6 марта. Примерно в 22:00 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти от окон.

Утром оперативные службы дали отбой беспилотной опасности. По информации главы региона, за минувшие вечер и ночь БПЛА были уничтожены в трех районах Ростовской области: Чертковский, Шолоховский и Миллеровский.
