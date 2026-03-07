Фото: РСЧС

В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 7 марта. Сообщение от РСЧС пришло около 6:00.Беспилотная опасность в донском регионе была введена вечером 6 марта. Примерно в 22:00 жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и отойти от окон.Утром оперативные службы дали отбой беспилотной опасности. По информации главы региона, за минувшие вечер и ночь БПЛА были уничтожены в трех районах Ростовской области: Чертковский, Шолоховский и Миллеровский.