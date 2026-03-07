Фото: Дондей

Накануне 8 марта в Ростовской области потеплеет до +5 градусов. Об этом свидетельствуют показатели на 7 марта СК УГМС.Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В утреннее время местами в донском регионе будут наблюдаться небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вдобавок до полудня на дорогах Ростовской области ожидается туман и гололед.Синоптики сообщают об умеренном ветре в этот день с порывами до восьми метров в секунду. Местами воздушные потоки будут достигать 14 метров в секунду.Днем воздух прогреется до +5 градусов.