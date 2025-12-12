Какой будет погода на Новый год в Ростове: прогноз синоптиков

Фото: Денис Демков.

Синоптики поделились прогнозом погоды на Новый год в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс погоды, снега с 31 декабря на 1 января не будет снега, а температура воздуха поднимется до +3 градусов.Декабрь в донской столице ожидается холодным и дождливым. В последние дни месяца температура опустится до -6 градусов днем и до -9 градусов ночью. В канун Нового года синоптики обещают потепление: днем температура поднимется до +5 градусов, а ночью будет колебаться от 0 до -6 градусов.Ночь с 31 декабря на 1 января принесет пасмурную и прохладную погоду. Утром 31 декабря пойдет дождь, температура будет около 0 градусов. Днем воздух остынет до -2 градусов, а вечером снова потеплеет до +1 градуса. Такая же погода ожидается и утром 1 января. Днем температура поднимется до 3 градусов, а вечером пойдет дождь при +2 градусах.Последний раз температура опускалась ниже нуля в новогоднюю ночь пять лет назад, в 2020 году.Учитывая прогноз, снега в Ростове на Новый год не будет.