С 11 октября в жилых домах Ростова включат отопление

Фото: Rostov.ru.

В Ростове близится отопительный сезон. С 11 октября тепло появится не только на социальных объектах, но и в жилых домах, подключенных к центральной системе отопления. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер.Ранее в этот день планировали пустить горячую воду по трубам только в детсадах, школах, больницах и других социально значимых учреждениях. Однако после опроса среди ростовчан власти донской столицы решили не тянуть с отоплением. С 11 октября тепло появится и в жилых домах.На подключение всех потребителей уйдет около двух недель. В этот срок входит устранение возможных дефектов, которые могут выявить при запуске горячей воды.В прошлом году отопительный сезон стартовал почти на неделю позже, 17 октября. Тогда сроки стопроцентного подключения значительно сдвинулись - до середины ноября.