В Ростове откроют экспозицию, посвященную СВО

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В Ростове ищут подрядчика, который установит инсталляции, посвященные специальной военной операции. Экспозицию планируют открыть в филиале Музея истории города на улице Шаумяна, 65.От исполнителя требуется подготовить восемь инсталляций: «Во имя жизни», «На страже мира», «Ласточка мира» и другие. Также нужно сделать видеоролик продолжительностью не меньше часа о ходе СВО и проведении боевых действий, разрушениях, референдуме и присоединении новых территорий к России.Работы оценивают в 9,2 миллиона рублей. Деньги выделят из собственных средств музея. Закончить работы нужно в течение 30 рабочих дней (примерно за полтора месяца).Ранее сообщали об инсталляции довоенного времени. За 9,2 миллиона рублей в музее на Шаумяна появятся инсталляции о главных исторических событиях с 1902 года.