В Ростове от укусов собак за 2024 год пострадали 147 детей

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В Ростове-на-Дону в течение 2024 года количество пострадавших от укусов собак составило около пяти сотен человек, из которых более ста – дети. Эту информацию предоставил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.С начала года 416 человек обратились к врачам из-за укусов собак, в том числе 147 детей. У всех пострадавших были зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести, пояснил глава донского Минздрава.Эти цифры отражают общее количество людей, пострадавших от укусов собак и обратившихся за медицинской помощью. Однако неизвестно, какая часть из них была атакована бродячими животными, а какая - домашними.В предыдущем году в Ростове общее количество пострадавших от укусов собак составило 3 866 человек. Следует отметить, что это лишь те люди, которые обратились за помощью к врачам.Напомним, что в начале марта в поселке Красный Маяк под Ростовом девятилетнюю девочку атаковала стая собак. Мимо проезжал мужчина на автомобиле, который смог разогнать агрессивных животных и помочь пострадавшей.После этого инцидента было возбуждено уголовное дело. Местные жители выражают тревогу из-за увеличивающегося числа бродячих собак на улицах. Агрессивное поведение животных во многих случаях обусловлено страхом перед людьми и нерадивыми хозяевами, бросающими своих питомцев.Администрация города сообщила, что с начала прошлого года до апреля 2024-го были пойманы 926 бродячих собак. Более 1 900 из них были вакцинированы, 802 прошли стерилизацию. После процедур 608 собак были отпущены на волю, а более 1 200 находятся на содержании в специальных учреждениях.Согласно действующему законодательству стерилизованных и вакцинированных собак могут возвращать на прежние места обитания. Однако в большинстве случаев животных освобождают после процедур стерилизации.Имеющие метки и прошедшие стерилизацию животные могут быть возвращены на улицы города, за исключением случаев проявления агрессии по отношению к другим животным или людям.