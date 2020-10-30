В Ростове от коронавируса излечились 30 человек
В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 30 человек. Об этом сообщает городская администрация.
За последние сутки побороть инфекцию удалось 172 дончанам, а общее число выздоровевших достигло 24 582. В основном все пациенты переносят коронавирус в легкой форме. Особо тяжело болезнь протекает у пожилых людей.
Напомним, еще 314 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус. 11 дончан стали жертвами COVID-19, а общее число смертей достигло 844.