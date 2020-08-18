В Ростове-на-Дону еще 96 человек побороли коронавирус

В Ростове-на-Дону еще 96 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает городская администрация.Общее число вылечившихся от COVID-19 ростовчан достигло 5 134.В основном заболевшие переносят инфекцию в легкой и средней формах и проходят лечение дома. Особо опасен коронавирус для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.Напомним, за последние сутки в донской столице зафиксировали 67 новых случаев заражения. Всего стационарное лечение получает 481 пациент.