Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону еще 96 человек побороли коронавирус

В Ростове-на-Дону еще 96 человек побороли коронавирус
В Ростове-на-Дону еще 96 человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает городская администрация.
Общее число вылечившихся от COVID-19 ростовчан достигло 5 134.

В основном заболевшие переносят инфекцию в легкой и средней формах и проходят лечение дома. Особо опасен коронавирус для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, за последние сутки в донской столице зафиксировали 67 новых случаев заражения. Всего стационарное лечение получает 481 пациент.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.