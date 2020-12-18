В Ростове от коронавируса вылечились 138 человек

В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 138 человек. Об этом сообщает городская администрация.Всего инфекцию побороли 16 495 ростовчан. В ковидных госпиталях до сих пор остаются 1 177 пациентов. Из них 424 находятся в ЦГБ имени Семашко, 588 - в городской больнице № 20, остальные 165 - в КДЦ «Здоровье».Многие переболевшие лечились дома на самоизоляции под наблюдением врачей.Получив второй отрицательный тест, граждане смогли вернуться к нормальной жизни, покидать дома и общаться с другими людьми.