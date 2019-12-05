В Ростове осудили бывшего замначальника отдела по вопросам миграции



В Ростове-на-Дону в Первомайском районном суде состоялось заседание по делу бывшего замначальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 6 УМВД. Алексея Ливера обвиняли в преступлении по статье «Превышение должностных полномочий».



Суд установил, что замначальника поставил трех человек на регистрационный учет в доме в переулке Хаперском. Руководитель знал, что здание было признанно незаконной постройкой и подлежало сносу.



– Его действия препятствовали исполнению решения суда и сносу строения, – рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Алексея Ливера признали виновным. Его приговорили к году и шести месяцам лишения свободы условно.