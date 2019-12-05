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В Ростове осудили бывшего замначальника отдела по вопросам миграции

В Ростове осудили бывшего замначальника отдела по вопросам миграции
В Ростове-на-Дону в Первомайском районном суде состоялось заседание по делу бывшего замначальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 6 УМВД. Алексея Ливера обвиняли в преступлении по статье «Превышение должностных полномочий».

Суд установил, что замначальника поставил трех человек на регистрационный учет в доме в переулке Хаперском. Руководитель знал, что здание было признанно незаконной постройкой и подлежало сносу.

– Его действия препятствовали исполнению решения суда и сносу строения, – рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Алексея Ливера признали виновным. Его приговорили к году и шести месяцам лишения свободы условно.

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