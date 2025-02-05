В Ростове оштрафуют компанию за ненадлежащую уборку города после снегопада

Фото: РостовРу

Прокуратура Ростова-на-Дону инициировала проверку состояния городских дорог и тротуаров после сильного снегопада. В результате проверки были выявлены нарушения в работе подрядчика.В Ростове 3 и 4 февраля прошел мощный снегопад. Ночью 5 февраля в донской столице ударили морозы, и подтаявший снег покрылся ледяной коркой. В социальных сетях появились фотографии обледенелых тротуаров и дорог, включая Соборную площадь. Жители выражали недовольство отсутствием уборки и реагентов. Несмотря на усилия городских властей ситуация только усугубилась.На уборку города было направлено 700 работников и 240 единиц спецтехники. Однако этих ресурсов оказалось недостаточно. В результате проверки прокуратура выявила нарушения в работе компании ООО «М-Стандарт Юг».Для устранения нарушений дополнительно привлекли 700 рабочих и 60 единиц техники. В отношении компании возбуждено дело по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения», ей грозит штраф до 300 тысяч рублей.